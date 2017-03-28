В Ляэнемаа построят новый аквапарк

В Ляэнемаа построят новый аквапарк

Фонд развития предпринимательства принял предварительное решение поддержать строительство водного центра в местечке Дирхами в Ляэнемаа суммой в 2 миллиона 250 тысяч евро. В связи с этим, возникает вопрос, окупится ли размещение центра, который по планам должны посещать сотни тысяч посетителей в год, в малонаселенном районе на северо-западе Эстонии? Почему было выбрано именно это место для строительства парка? На этот и другие вопросы отвечает директор центра развития туризма Фонда развития предпринимательства Тармо Мутсо