В Ляэнемаа построят большой водный центр

Фонд развития предпринимательства принял предварительное решение поддержать строительство водного центра в местечке Дирхами в Ляэнемаа суммой в 2 250 000 евро. В связи с этим возникает вопрос, окупится ли размещение центра, который по планам должны посещать сотни тысяч посетителей в год, в малонаселенном районе на северо-западе Эстонии?

Как считает директор центра развития туризма Фонда развития предпринимательства Тармо Мутсо, было достигнуто соглашение, что если это будет большой и интересный аттракцион, который позволит провести семье там весь день, то доехать до него, например, из Таллинна за полтора часа – это не так много. Также из Хаапсалу до пункта назначения доехать займет еще меньше, а именно час. Даже если говорить о парке развлечений "Лоттемаа", который находится в Пярнумаа, то туда очень часто ездят жители Таллинна. Они приезжают утром, развлекаются целый день и вечером возвращаются домой. Ожидается в аквапарке большое количество посетителей из России и Финляндии, однако, примерно 70% посетителей – это, скорее всего, будут жители Эстонии.

Что же касается стоимости проекта, то по словам Мутсо, в общей сложности стоимость проекта составляет порядка пяти миллионов евро. Половина этой суммы – деньги из Фонда развития предпринимательства, то есть деньги государства. Вторая половина – частные инвестиции.

Планируется, что это будет водный центр с большим количеством разнообразных развлечений. Там будут аквапарк, аквариумы с несколькими видами рыб и бассейн глубиной 15 метров, куда можно будет погрузиться на подводной лодке. Будут также учебные комнаты для маленьких детей и для тех, кто постарше. Там они смогут совместить полезное с приятным, то есть не только развлекаться, но и приобрести знания.

По словам Мутсо, если все пойдет по плану, то работы по строительству парка будут завершены к концу 2018 или к весне 2019 года.