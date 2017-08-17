Что важнее для Украины: принципы демократии или информационная безопасность?

В минувшую среду в Международном центре обороны и безопасностив Таллинне прошел семинар на тему "Гражданское общество в укреплении национальной безопасности Украины". Этот семинар был итогом обмена опытом представителей полиции, службы спасения, экспертов в области информационной и кибербезопасности украинской и эстонской сторон. Более подробно о работе системы информационной безопасности в Украине, а также о том, что важнее безопасность или принципы демократии Юлия Лукашенкина побеседовала с представителем украинской делегации, социальным психологом, специалистом в информационной и психологической безопасности общества Олегом Покальчуком.