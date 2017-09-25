Участники неформальной встречи ECOFIN в Таллинне обсудили новые правила налогообложения цифровой экономики.

Министры финансов и экономики стран ЕС в ходе двухдневной неформальной встречи в Таллине обсудили обновление международных правил налогообложения коммерческих объединений, чтобы в дальнейшем применить их и для предприятий, использующих цифровые технологии. Итоги встречи Андриан Череменин попросил прокомментировать вице-канцлера Министерства финансов Эстонии по вопросам налоговой и таможенной политики Дмитрия Егорова.