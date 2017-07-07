Урмас Сыырумаа будет баллотироваться в городское собрание

Председатель Эстонского олимпийского коммитета, бизнесмен Урмас Сыырумаа принял решение баллотироваться в Таллиннское горсобрание. Юлия Лукашенкина встретилась и побеседовала с Урмасом Сыырумаа о том, решение каких вопросов и проблем он считает необходимым для обеспечения благополучия жителей города, о том, кто войдет в избирательный список, а также о том, что сподвигло успешного бизнесмена активно участвовать в, так скажем, политической жизни столицы.