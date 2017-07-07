Услуги Кассы по безработице помогают быстрее найти работу

Среди возможностей, которые предоставляет Касса по безработице есть известные всем курсы переобучения или повышения квалификации или консультации по карьере, но есть и те, о которых известно меньше. Например, семинары по поиску работы или трудовые клубы, принимая участие в которых, ищущие работу люди могут получить ценную информацию по оформлению CV или совет о том, как вести себя на собеседовании с работодателем, а также обменяться опытом с теми, кто находится в таком же положении и ищет работу.

Как сказала представитель Кассы по безработице Екатерина Калиничева, ни одна услуга не оказывается ради оказания самой услуги. Когда консультант и безработный начинают составлять план поиска рабочего места, то они смотрят на то, что необходимо человеку для получения работы и что ему не достает.

"Две услуги, а именно: семинар по поиску работы и трудовой клуб, предлагаются безработному в фазе, чтобы начать искать работу. Это касается и конкурсных документов, составления резюме, мотивационного письма. Но это касается также и общения с работодателем, то есть как проходит интервью, как себя преподнести работодателю с лучшей стороны, какие навыки вынести на первый план, о каких проблемах рассказать так, чтобы работодатель не испугался", – сказала Калиничева.

Что же касается трудового клуба, то он предназначен для долговременных безработных. Также клуб нацелен на тех людей, которые по разным причинам долгое время не работали. Например, женщина, воспитывающая детей.

"Они приходят к нам, у них хорошее образование, но нет опыта работы. И тогда в трудовой клуб, который состоит из десяти семинаров, собирается определенная группа. Очень часто мы делаем целевые группы. Например, молодых мам мы определяем в одну группу. Есть люди старше пятидесяти лет, их также объединяем в одну группу. Есть отдельный трудовой клуб для молодых. Разница в том, что у каждого клуба есть свой руководитель, который присутствует на всех десяти семинарах, на которых, каждая тема разрабатывается очень тщательно", – добавила Екатерина Калиничева.

Услуга семинара по поиску работы оказывается на месте в уездных бюро Кассы по безработице. Более подробную информацию можно найти на сайте www.tootukassa.ee