Здоровье детских зубов: 4 простых правила

Насколько вода и солнце влияют на здоровье зубов? Врач-стоматолог Анастасия Кульдмаа развеяла миф о том, что жители жарких и солнечных стран менее подвержены кариесу. Что нужно знать, чтобы вырастить в Эстонии поколение детей со здоровыми зубами?

Кариес – это процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов. "Конечно, все люди разные и генетика играет свою роль, но научно доказано, даже на опытах с близнецами, что кариес – это не наследственная болезнь, а болезнь стиля жизни. Даже если у вас от рождения хорошие зубы, но вы без конца что-то едите и не ухаживаете за зубами должным образом, то, к сожалению, никакая генетика не поможет", говорит врач-стоматолог Анастасия Кульдмаа.

Необходимо делать паузы между приемами пищи, а в случае детей – это ключевой момент. Зубы должны отдыхать, как и всё в организме. Если есть чаще, чем раз в три часа, то зубы начнут разрушаться. Причем необходимо помнить, что едой является всё, кроме воды. "Если между приемами пищи пить кофе – даже немного, черный или с сахаром и молоком, то как бы вы хорошо зубы не чистили, кариеса не миновать", сказала доктор Кульдмаа.

Если вы будете следовать этим четырем золотым правилам, вы сохраните здоровье своих зубов и зубов вашего ребенка.

1. Правильно питайтесь

2. Пейте воду

3. Между приемами пищи делайте как минимум трехчасовую паузу

4. Чистите зубы 2 раза в день, минимум 2 минуты.