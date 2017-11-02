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Здоровье детских зубов: 4 простых правила

Cегодня 02.11.2017
Передача: Подробности

Насколько вода и солнце влияют на здоровье зубов? Врач-стоматолог Анастасия Кульдмаа развеяла миф о том, что жители жарких и солнечных стран менее подвержены кариесу. Что нужно знать, чтобы вырастить в Эстонии поколение детей со здоровыми зубами?

Кариес – это процесс, протекающий в твёрдых тканях зуба и развивающийся в результате комплексного воздействия неблагоприятных внешних и внутренних факторов. "Конечно, все люди разные и генетика играет свою роль, но научно доказано, даже на опытах с близнецами, что кариес – это не наследственная болезнь, а болезнь стиля жизни. Даже если у вас от рождения хорошие зубы, но вы без конца что-то едите и не ухаживаете за зубами должным образом, то, к сожалению, никакая генетика не поможет", говорит врач-стоматолог Анастасия Кульдмаа.

Необходимо делать паузы между приемами пищи, а в случае детей – это ключевой момент. Зубы должны отдыхать, как и всё в организме. Если есть чаще, чем раз в три часа, то зубы начнут разрушаться. Причем необходимо помнить, что едой является всё, кроме воды. "Если между приемами пищи пить кофе – даже немного, черный или с сахаром и молоком, то как бы вы хорошо зубы не чистили, кариеса не миновать", сказала доктор Кульдмаа.

Если вы будете следовать этим четырем золотым правилам, вы сохраните здоровье своих зубов и зубов вашего ребенка.

1. Правильно питайтесь
2. Пейте воду
3. Между приемами пищи делайте как минимум трехчасовую паузу
4. Чистите зубы 2 раза в день, минимум 2 минуты.

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