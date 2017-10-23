Даркнет - что это такое?

Темный интернет становится все более популярным и доступным. Все чаще у правительства и других предприятий возникают проблемы из-за скрытой системы, в которой хранятся личные данные клиентов и часто можно купить нелегальные препараты и даже оружие. Наши соотечественники придумали способ, как обезопасить вас в темном интернете. Предприниматель Аким Архипов, представляющий проект BAASIS, выиграл один из крупнейших стартап-баттлов в Сингапуре. Александр Жемжуров и Варвара Сергеева решили узнать, что такое даркнэт для "чайников" и нужно ли с этим связываться.