Стартовала акция «Поможем ветеранам в преддверии 9 мая!»

Стартовала акция «Поможем ветеранам в преддверии 9 мая!»

Накануне в Таллинне стартовала акция «Поможем ветеранам в преддверии 9 мая!» в поддержку ветеранов Таллинского общества участников Второй мировой войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции. Акция проводится с 2008 года дважды в год. За это время, при помощи добрых людей, было собрано 60 709 евро. На эти деньги были приобретены сотни качественных слуховых аппаратов, изготовленных по индивидуальным параметрам, трости, ходунки и так далее. На учете организации остался 531 ветеран. 290 человек не выходят из дома, 37 прикованы к постели, 16 находятся в хосписах. Стоит отметить, что в рамках акции посредников нет; все деньги расходуются на нужды ветеранов, никто не получает из поступаемых средств зарплату и т.п. Более подробно о начавшейся акции рассказывает ее организатор Татьяна Лаврова