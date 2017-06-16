Рост эстонского экспорта - реальность или игра с цифрами?

По оценке экспертов этой весной в целом экспорт товаров, произведенных в Эстонии снизился на 1%. Но в тоже время специалисты говорят о том, что если пересчитать колличество рабочих дней, которых, например, в апреле этого года было два меньше, чем в прошлом, то станет очевидным, что на самом деле уровень экспорта за апрель текущего года вырос на 9%. Для того, чтобы разобраться, действительно ли наблюдается увеличение экспорта или это только, так сказать, игра с цифрами для самоуспокоения, Юлия Лукашенкина связалась с главным экономиcтом Swedbank Тыну Мертсина.