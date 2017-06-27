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Михкельсон и Цахкна покинули IRL

Cегодня 27.06.2017
Передача: Подробности

На этой неделе бывший председатель Союза Отечества и Res Publica (IRL) Маргус Цахкна и председатель комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон сообщили, что решили выйти из IRL. О причинах и дальнейшей судьбе партии.

По словам Михкельсона, нынешняя партия IRL уже не та политическая сила, чьи позиции совпадали бы со взглядами политика на современную Эстонию и на будущее нашей страны.

"Новое руководство IRL в своих программных видениях находит много общего с такой партией, как EKRE. Я не вижу, что это путь будущего для партии и для Эстонии тоже", – сказал Михкельсон.
Михкельсон также отметил, что он не будет принимать участие в предстоящих муниципальных выборах.

"Мы берем сейчас время, чтобы подумать. Встречаемся с друзьями, знакомыми, экспертами, чтобы лучше понять те нюансы, которые необходимо вернуть обратно в политику. Разумеется, мы будем следить за осенними выборами и сделаем из этого свои выводы", – добавил политик.

Стоит отметить, что Цахкна и Михкельсон останутся в Рийгикогу в качестве беспартийных депутатов.

По мнению политолога Рейна Тоомла, поступок Михкельсона и Цахкна стал для него неожиданностью. Тоомла считает, что у данных политиков сейчас есть три возможности. Они могли бы уйти из политики, что все же маловероятно. Второй вариант – Михкельсон и Цахкна могли бы сотрудничать с какой-либо другой партией, которые сейчас представлены в Рийгикогу. В данном случае, по мнению политолога, это могли бы быть Партия реформ, свободная партия или EKRE. Что же касается третьего пути развития, то он заключается в том, что политики могли бы создать собственную партию.

"Но тогда получается, что новая партия должна быть относительно консервативной. И тут возникает вопрос: чем тогда новая партия будет отличаться, например, от нынешней IRL, EKRE или Свободной партии", – считает Рейн Тоомла.

Политолог считает, что Михкельсон и Тоомла в ближайшие полгода вряд ли что предпримут. Тоомла думает, что политикам было бы лучше для начала дождаться результатов предстоящих муниципальных выборов и посмотреть, какой результат будет у IRL. И если у партии была бы относительно низкая поддержка на выборах, то, по мнению политолога, вполне вероятно IRL покинули бы и другие политики, с которыми Цахкна и Михкельсон могли бы как раз и создать новую политическую силу.

Что же касается будущего самой партии IRL, то тут, как считает Тоомла, еще рано говорить о начале ее заката, даже несмотря на предстоящие муниципальные выборы.

"Судьба каждой политической партии решается на выборах. И в данном случае не на муниципальных, а на выборах в Рийгикогу. Если эта политическая сила не будет представлена в парламенте, то очень многие люди потеряют смысл и надежду действовать именно в этой партии", – сказал Рейн Тоомла.

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