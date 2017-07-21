Обещанное строительство в Нарве мультимедийного инкубатора для творческой индустри, так и не начато.

В январе фонд EAS поддержал строительство в Нарве мультимедийного инкубатора для творческой индустрии. Называться он будет ОБЪЕКТ, а располагаться должен был в одном из зданий бывшего завода «Балтиец» на улице Линда. Полгода прошло, а стука молотков и строительной пыли не видно. Так что там с Объектом? Михаил Комашко расспросил члена правления инкубатора Антона Осиповского.