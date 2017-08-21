Мобильные молодежные работники активизируют свою работу с началом осени.

С началом осени, многие молодежные организации начинают действовать особо активно, предлагая свои услуги. Прибавляется в этот период работы и у мобильных молодежных работников, которые встречаются в городе с молодыми людьми и стараются их вовлечь в полезные мероприятия. Мобильный молодежный работник Александр Арабкин рассказал о планах на предстоящую осень и о том, что могут дать данные работники подрастающему поколению.