Жители столичной улицы Ситси выразили протест против открытия пункта обмена шприцев на их улице.

Несколько дней назад перед зданием Министерства социальных дел прошел пикет против открытия пункта обмена шприцев на улице Ситси в столичном районе Пыхья-Таллинн. Жители улицы выразили свой протест, опасаясь того, что их дети, после открытия пункта, не будут в безопасности. Вот что рассказала одна из жительниц дома, в котором планируется открыть пункт, по имени Наталья.