Джазовый концерт в студии Эстонского радио.

Наши слушатели, наверно, помнят, знают, что в одной из студий Эстонского радио, в доме, что находится на улице Крейцвальда, не только записывают музыкантов, но также проходят и живые концерты, куда приглашаются жители столицы. Один такой пройдет в эту субботу, 11 ноября. Это будет джазовый концерт оркестра Estonian Dream Big Band с участием солиста из Москвы, трубача Вадима Эйленкрига. С известным музыкантом по телефону побеседовал Александр Лукьянов.