Интересные профессии. Остеопат. Константин Юдин

Интересные профессии. Остеопат. Константин Юдин

"Приходи ко мне лечиться и корова и волчица" - всем нам с детства известно, что добрый доктор Айболит всех излечит, исцелит. А к кому обращаться с проблемами в суставах, костях и мышцах? Ведь специалистов, которые могут помочь с решением этих проблем, много. Есть и физиотерапия, и массаж, и мануальная терапия и т.д. А существует еще и остеопатия. Это лечебная практика во Франции, США и России имеет официальный медицинский статус. А у нас пока нет, поэтому мы не очень ясно себе представляем, кто такой остеопат, как он работает, на что именно направлена его деятельность. Вот обо всем этом сейчас и расскажет гость Юлии Лукашенкиной.