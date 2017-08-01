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Таллинн реновирует трамваи

Cегодня 01.08.2017
Передача: Подробности

Сегодня в Таллинне на линию вышел первый реновированный, давно уже знакомый жителям столицы, чешский трамвай КТ-6.

Отвечая на вопрос, с какой целью было решено полностью переоборудовать старые трамваи, руководитель правления АО Tallinna Linnatransport Энно Тамм сказал, что дело в стоимости трамваев.

Дело в том, что один новый трамвай, которых сейчас в Таллинне довольно много, стоит приблизительно 2,5 миллиона евро. Что же касается реновации трамваев, то тут существует несколько пакетов. Самый дешевый пакет обходится в 400 тысяч евро, а самый дорогой пакет стоит 1,1 миллиона евро. Что же касается вышедшего сегодня на линию трамвая, то его реновация обошлась в 900 тысяч евро.

По словам Энно Тамма, техническое оснащение новых и реновированных трамваев практически не отличается.

"Здесь остались только старые колеса и какое-то количество каркаса. Остальное все новое, будь то технологии, электроника и так далее. Помимо этого, созданы комфортные условия для водителя. По сравнению со старой технологией, они отличаются как день и ночь", – сказал Энно Тамм.

Для реновации в Прагу были отправлены 12 трамваев. На данный момент уже готовы два состава. Сегодня ночью должен прибыть третий состав. Четвертый трамвай должен прибыть в конце августа.

"До конца года все двенадцать трамваев приедут в Таллинн", – заверил Энно Тамм.

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