Концерты "Золотая классика"

В эти дни (вчера в Пярну, сегодня в Таллинне и завтра в Йыхви) проходят концерты Эстонского государственного симфонического оркестра из серии "Золотая классика". В их программе классика 19-го и начала 20-го веков, произведения Бетховена и Элгара. Подробности узнаем из интервью Ирины Свенссон с дирижером Михаилом Герцем, который второй сезон работает в Германии, а в Эстонию приезжает только на гастроли.