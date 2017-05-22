Агенство окружающей среды заменило сотрудников метеостанций на роботов

Агенство окружающей среды заменило 11 сотрудников метеостанций на роботов. По заверениям специалистов, теперь метеорологические показания будут более точными и новые сведения будут поступать каждые 10 минут. При использовании человеческих ресурсов на измерение и обработку показателей требовалось три часа. Однако, как выяснилось, не все показатели могут быть измерены приборами.

Заместитель заведующей отдела метеорологических наблюдений Агенства окружающей среды Кюлли Лоодла отметила, что этом году три метеорологические станции перешли на полную автоматику. Именно поэтому, станции станут полностью автоматическими, сообщение о сокращении получили в этом году 11 метеорологов.

По словам Лоодла, измерение толщины слоя льда и инея и наблюдения за облаками на перешедших на полную автоматику станциях прекратят. Также не будут измерять температуру поверхности земли и грунта, потому что в таких случаях, несмотря на то, что все замеры производит автоматика, все же необходимо участие человека.

На данный момент ведется работа над внедрением в систему технологий, которые будут замерять температуру почвы, что немаловажно для садоводов и водителей автомобилей. Однако, как сказала Лоодла, на это уйдет время.

“На почве это, конечно же, проблема, поскольку по методике, сенсор должен быть на почве или на снегу. А чтобы получить на снегу температуру, необходимы люди, которые устанавливали бы сенсор после снегопада непосредственно на снежный покров. Эти данные автоматика уже не может нам показывать”, – сказала Кюлли Лоодла.