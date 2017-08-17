МИД Эстонии: "В Испанию можно ехать спокойно"

Испанцы устали от туристов. Волна протестных акций прокатилась по стране. Они выступают на улицах, возле отелей, в местах популярных среди туристов с плакатами и требуют оставить их в покое. Некоторые из противников туризма настроены достаточно агрессивно. И поскольку сейчас, как раз период отпусков, и среди жителей нашей страны также есть не мало тех, кто собирается отправиться отдохнуть в Испанию то я связалась с живущем уже продолжительное время на юге Испании в городе Малага фотографу, владеющему испанским языком, выходцу из Эстонии Артему Головко и попросила рассказать, действительно обстановка настолько напряженная, а такжераспросила, чем вызвано недовольство местных жителей по отношению к тристам.