От открытости научных проектов выйграют все!

На этой неделе прошла научная конференция в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС, в которой приняли участие, как ученые, так и министры науки и образования стран членов Евопейского союза, а также чиновники самого высого ранга. Речь шла о необходимости увеличить финансирование научных исследований, а участие в проектах более доступным. По словам председателя этой встречи министра образования и науки Эстонии Майлис Репс, в ходе конференции развернулись жаркие дебаты. Юлия Лукашенкина распросила министра о подробностях этой дискуссии.