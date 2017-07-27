От открытости научных проектов выиграют все!

На этой неделе прошла научная конференция в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС, в которой приняли участие как ученые, так и министры науки и образования стран членов Европейского союза, а также чиновники самого высокого ранга. Речь шла о необходимости увеличить финансирование научных исследований, а участие в проектах сделать более доступным.

По словам министра образования и науки Эстонии Майлис Репс, в ходе конференции развернулись жаркие дебаты. По словам министра, прежде всего у Европы в целом должны быть большие амбиции в том, что касается финансирования научной сферы.

"Действительно, мы говорили о возможности дополнительного финансирования. Речь идет о 120 миллиардах и даже более – о 160 миллиардах евро. Европейский вклад в науку должен быть больше. Это касается общих проектов, подобных начинанию "Горизонт 2020". Особенно в области инноваций, от внедрения которых ожидается так много. И второе – это индивидуальное финансирование каждой страны-члена ЕС. 1% должен поступать из общественного сектора и 2% – из частного. Что касается Эстонии, то для этого частный сектор нуждается в сильной государственной поддержке. Поскольку у нас в стране большинство составляют малые предприятия, и этот сектор в целом недостаточно крепок, то в этом случае нужны партнерские отношения с государством. И эти шаги мы вполне можем предпринять", – сказала Майлис Репс.

По мнению министра, конкурентоспособность эстонской науки – на очень высоком уровне. Однако если посмотреть на общую картину, то пропорционально Эстония не ведет очень значимых проектов. Наша страна, скорее, является партнером в каких-то больших совместных проектах.

"Если же взглянуть на Европу в целом, то в действительности лишь 10% идей от общего числа очень и очень интересных начинаний получают поддержку из этой программы, а 90% – нет. Условия для участия очень сложные. Тем, кто впервые решают принять участие в программе "Горизонт 2020", очень редко удается стать ее участником. В частности, мы обсуждали, как сделать этот проект более открытым. Ведь есть столько привлекательных начинаний и предложений, которые исходят в том числе и от эстонских ученых, которые могли бы получить денежную поддержку", – добавила министр образования и науки.

По мнению Майлис Репс, открытость и обмен информацией в научной мире – это одна из самых горячих тем прошедшей встречи. Эстония полностью разделяет мнение скандинавских соседей о том, что все только выиграют, если все проекты, темы и достижения будут общедоступны. Особенно учитывая то, что Евросоюз заинтересован в повышении добавочной стоимости. И это тот случай, когда выиграли бы все. Но часть стран все же настроена очень скептически в этом отношении. И к сожалению, как считает министр, эти дебаты еще продолжатся.