Подготовка новой смены директоров школ

Подготовка новой смены директоров школ

Новую смену директоров школ и профессиональных училищ планирует подготовить Министерство образования и науки в сотрудничестве с целевым учереждением Innove. В начале этой недели был объявлен конкурс для желающих попробовать себя на ниве руководителя общеобразовательного или профессионального учебного заведения. О том, кто может стать участником этой программы, почему возникла необходимость готовить специалистов руководящего звена для школ, а также означает ли "молодая смена", что эта программа предназначена для людей более молодого возраста Юлия Лукашенкина узнала у вице канцлера по общему образованию и профобразованиию Министерства Образования и науки Марта Лайдметса.