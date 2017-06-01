Группа помощи "Анонимные наркоманы" продолжает оказывать помощь нуждающимся.

На сегодняшний день в Таллинне проживают около 5500 колющихся наркоманов. Это очень большая цифра. Печальную статитстику публикует и Институт развития Здоровья, по данным которого мужчины на протяжение жизни употребляют наркотики в три раза чаще, чем женщины. Также людей, которые когда-либо употребляли наркотики, больше всего среди молодежи (18-24 года 42%, 25-34 года 39%). Но есть и хорошие новости. По-прежнему успешно работают группы Анонимных Наркоманов в Эстонии, которые помогают переставшим потреблять наркотики оставаться чистыми. О работе АН и о международной конвенции в августе моя коллега Екатерина Зонова распросила гостей.