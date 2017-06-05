Умеют ли наши дети обращаться с деньгами?

В формировании осознанного отношения к деньгам у молодежи важную роль играюет семья. Таковы итоги исследования, проведенного SEB банком. Также стало очевидным, что 90% молодых людей в возрасте от 12 до 19 лет активно используют банковскую карту для осуществления своих обычных покупок и планируют свой бюджет. Подробнее о результатах исследования Юлии Лукашенкиной рассказала представитель пресс службы SEB банка Юлия Пийльман