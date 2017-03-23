Возможен ли диалог по урегулированию конфликта в Сирии?

Возможен ли диалог по урегулированию конфликта в Сирии?

Несмотря на то, что активная фаза гражданской войны в Сирии уже вроде как и позади, перспективы улучшения ситуации довольно туманные . Многие политики утверждают, что пора начать конструктивный диалог между правительством Башара Асада и сирийской оппозицией, что бы решить конфликт. Вопрос остается только в том, что бы понять: каким образом можно такой диалог организовать и какая роль в урегулировании конфликта будет у стран Евросоюза, Соединенных Штатов и России? Есть ли предпосылки к урегулированию конфликта в Сирии на данный момент и если есть, то какие? С таким вопросом Сергей Овченков обратился к крупному специалисту по Ближнему Востоку и в особенности по Сирии, автору нескольких книг и множества статей на темы сирийского и арабского языков и культуры Алексею Муравьеву