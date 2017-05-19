Ильмар Рааг вернулся из миротворческой миссии в Мали

Известный эстонский кинорежиссер Ильмар Рааг недавно вернулся из Африки. Для него это была уже третья миссия. В этот раз он отправился в Африку, а именно в Мали, в рамках миротворческой миссии ООН. Миссия, в которой Рааг выступал в качестве переводчика, состояла в контроле над конфликтом между южными и северными племенами в данном регионе.

Ильмару Раагу в рамках миссии удалось повстречаться со многими людьми: повстанцам, врачами, учителями и так далее. Помимо соблюдения контроля, одна из обязанностей миссии — это организация доставки гуманитарной помощи.

Рааг рассматривает участие в миссиях как поиск творческого вдохновения. По словам режиссера, те истории, которые он услышал во время своей поездки от местных жителей, наверняка лягут в основу его будущего сценария. Более того, они помогли увидеть жизнь людей в другом свете, без шаблонов, что они, например, очень бедные люди и им нужна только гуманитарная помощь.

"Идей много, но все невозможно реализовать сразу. Я думаю, что скоро снова вернусь в кино с одним детским фильмом. Далее я надеюсь, что у меня получится снять мое "африканское" кино. И потом у меня есть одна старая идея о том, как снять жанровый фильм по мотивам жизни в 90-х годах в Эстонии, в частности, на северо-востоке страны", – добавил Ильмар Рааг.