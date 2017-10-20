Каждую третью субботу октября в Эстонии отмечают Дни родственных финно-угорских народов. Этот праздник был основан в 1928 году и отмечается в Эстонии, Финляндии и Венгрии.

По инициативе учреждения "Фенно-угрия", сказал его советник Яак Прозес, Дни финно-угорских народов превратились в общенародное движение, в рамках которого все желающие могут организовать посвященные родственным народам культурные или образовательные тематические мероприятия.

В этом году особый акцент – на Финляндию, отмечающую свое 100-летие. К нам приехали исполнители фольклора от карел, коми, удмуртов, мари, венгров, ливов, селькупов. Дни родственных народов проходят в течение всей недели, но их кульминация – в День финно-угров 21 октября. В этот день на сцене Vaba lava творческого городка Теллискиви состоится большой концерт, посвященный на этот раз выдающемуся эстонскому композитору Вельо Тормису, творчество которого во многом основывалось на фольклоре финно-угорских народов.

В качестве другого важного события Яак Прозес назвал гала-концерт в Эстонском национальном музее 22 октября. А одним из наиболее интересных гостей он считает известного этномузыковеда из Финляндии Пекку Хултту-Хилтунена, который изучает и исполняет руны.