Месяц слонов в Таллиннском зоопарке

В субботу 12 августа отмечается международный День слонов. Таллиннский зоопарк основатетельно подготовился к этому событию. В течение всего августа посетителей ждет много интереснейших мероприятий, связанных с его могучими обитателями. Подронее о программе месяца слонов, а также о самих обитателях зоопарка и о причинах возникновения международного Дня слонов Юлия Лукашенкина расспросила представителя Таллиннского зоопарка Дарью Зубареву.