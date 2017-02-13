В экстренной ситуации звони на 112!

В экстренной ситуации звони на 112!

Эстонский центр тревоги отметил два года с момента перехода на единый номер вызова экстренной помощи 112. Нужно отметить, что по этому же номеру обращаются за помощью жители и других европейских стран на местном уровне. О результатах перехода на общий номер 112 шла речь на пресс конференции, где я побывала с тем, чтобы узнать насколько быстро человек, оказавшийся в черезвычайном положении, может расчитывать на помощь со стороны специальных служб. Моей собеседницей стала заместитель руководителя Северо-эстонского центра экстренной помощи Милена Анисимова.