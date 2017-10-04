Не потребляешь электричество, а платить придется

С 1 января 2018 люди, которые за год потребляют электричества меньше чем 250 kWh, должны будут платить как минимум 1,50 евро в месяц дополнительно. Департамент конкуренции не видит в этом нарушений, к тому же подобное практикуется и у ближайших соседей Эстонии.

Как сказал руководитель отдела по работе с клиентами Elektrilevi Айнер Тийтсон, цель введения месячной платы заключается в том, чтобы все пользователи вносили свой вклад в поддержание электросети вне зависимости от того, сколько энергии они потребляют.

"В нашей сети на данный момент около 57 тысяч домохозяйств, где за год энергию не потребляют вообще, и они не платят ничего, однако сеть всегда готова к подаче электричества, соответственно за её "готовность" и обслуживание платили другие клиенты. По нашей оценке, введение месячной платы – оправдано. Если мы говорим о том, почему это касается клиентов, которые потребляют менее 250 киловатт-час в год, то это тот объем электроэнергии, который используется для помещений, в которых не живут постоянно. Это по большей части дачи или квартиры, в которых люди не проживают постоянно. Для клиентов с маленьким потреблением дополнительная плата может варьироваться от двух до пяти евро в месяц", – сказал Тийтсон.

Отвечая на вопрос, может ли случится так, что в следующем году к счету дополнительно за обслуживание сетей добавиться еще 5 или 10 евро, Тийтсон ответил, что цены на услуги всегда согласует департамент конкуренции. На данный момент в 2018 году предприятие не планирует других изменений в стоимости услуг.

"Но здесь хочется добавить, что в других европейских странах все поставщики услуг действуют по этой схеме. Месячная плата берется со всех", – добавил Айнер Тийтсон.