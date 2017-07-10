Возможен ли раскол среди русскоязычных политиков в Центристкой партии?

На состоявшейся в конце прошлой недели пресс-конференции общественности были сообщены результаты переговоров внутри Центристской партии. Яна Тоом сказала, что не будет уходить из партии. Время на размышление взяли Ольга Иванова и Оудекки Лооне. Обсуждение данной ситуации одной пресс-конференцией не закончилось и перекочевало в социальные сети. Мы попросили прокомментировать ситуацию депутата Рийгикогу Ольгу Иванову и депутата Европарламента Яну Тоом.