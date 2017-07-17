Может ли ребенок находится на улице один?

Случившаяся трагедия с мальчиком Ваней, которого нашли мертвым в лесу в Латвии, взбудоражила общественность не на шутку. Один из вопросов, который беспокоит людей – как могло так получиться, что пятилетний ребенок один катался на междугороднем автобусе, но при этом никто из взрослых не отреагировал? Неужели законодательные акты стран Прибалтики в этом вопросе "хромают"? И как обстоит дело с защитой прав ребенка в Эстонии?

Как сказала советник по правам детей детской деревни SOS Юлия Коваленко, если посмотреть на действующее эстонское законодательство, то на данный момент нет каких-либо ограничений для родителей в вопросе, с какого возраста ребенка можно одного оставлять дома. Есть ограничения, связанные с общественным порядком, когда ребенок не может находиться один в общественном месте после 22 часов. В этом случае полиция имеет право задержать ребенка и выяснить причину, почему он находится один в такое время суток.

"Когда мы оставляем ребенка одного дома, то в другой раз он может и уйти из дома. В свое время, когда обсуждался новый Закон о защите прав ребенка, была создана рабочая группа, которая предлагала ограничить возраст с целью определения, до какого возраста, ребенка нельзя было бы оставлять одного дома. Однако данное предложение не прошло, и вопрос остался открытым", – отметила Коваленко.

Причин, почему в Эстонии Закон о защите прав ребенка находится в нынешней стадии, по словам Коваленко, несколько. Как считает специалист, если мы возьмем в качестве примера Финляндию, где ребенок до 14 лет не имеет права находиться один в общественном месте, то в Эстонии ситуация немного другая.

"У родителей в Эстонии зачастую нет средств, чтобы ребенок был бы все время чем-то занят. Обычно у первоклассника учебный день заканчивается примерно в 12 часов, ребенка после школы надо, соответственно, куда-то определить. И тут ситуация упирается в финансы. Не каждый родитель может позволить себе отправить ребенка на какие-либо курсы. Наверное, нужно исходить из того, насколько у нас доступны дополнительные услуги, которые могли бы оставить ребенка под присмотром. В 90-е годы с детьми часто сидели бабушки и дедушки, которые могли присматривать за детьми. Теперь же доходы в нашей стране не такие высокие, и многие пенсионеры стараются найти себе подработку. Да и родители стараются заработать. Нельзя их винить в этом, хотя и может возникнуть вопрос приоритетов. Мы не можем как-то ограничить и заставить людей оставаться с детьми", – сказала Юлия Коваленко.