ЧП с мотоциклистом: разбираемся в ситуации

В ночь на субботу в Таллинне удиравший от полиции мотоциклист за 11 минут успел проехать 15 километров, прежде чем автомобиль стражей правопорядка сбил его на перекрестке Нарвского шоссе и улицы Вана-Куули. По предварительной оценке полиции, во время погони мотоциклист периодически разгонялся до 200 км/ч. Из-за того, что мотоциклист отказывался остановиться, полицейские приняли решение сбить лихача.

В социальных сетях данный инцидент вызвал горячую полемику. Многие осудили поведение мотоциклиста, но были и те, кто раскритиковал действия полиции.

Преподаватель автошколы, водитель машины скорой помощи и мотоциклист-любитель Игорь Альховик в интервью программе "Подробности" на Радио 4 считает, что в данной ситуации вина мотоциклиста налицо и полиция сделала все правильно.

"Для очень многих оказалось неожиданным, судя по тому бурлению, которое появилось в интернете, что оказывается, у нас полиция имеет право таранить мотоциклиста. По закону, полиция имеет право остановить транспортное средство, в том числе мотоцикл, любыми средствами: применением тарана, применением оружия, применением "ежей" и так далее", – сказал Альховик.

Начальник Кесклиннаского отделения полиции Кайдо Саарнийт отметил, что в подобной ситуации полицейские – свободны в своих действиях. Самое главное в такой ситуации – это возможность ее трезво оценить и оставаться в рамках закона. В данной ситуации полицейские действовали предельно корректно.

"Решение опрокинуть мотоцикл было принято в том числе исходя из того, что погоня грозила продолжиться в центре города", – отметил Саарнийт.

Однако, по словам председателя Партии "Зеленые Эстонии" Зюлейхи Измайловой, полиция превысила свои полномочия. Конечно же, полиция должна реагировать на подобные происшествия, но в данной ситуации, по мнению председателя партии, силы правопорядка сработали не совсем адекватно.

"Изначально скорость мотоциклиста составляла 100 километров в час. Когда полиция стала гнаться за ним, то скорость удвоилась. И мне кажется, что это опасно для окружающих, если вместо одного опасного транспортного средства, у нас в городе – два. И то, как этот инцидент закончился, конечно же, повезло всем. Но могло закончиться гораздо хуже", – считает Измайлова.