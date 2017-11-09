Налог с покупок в интернете на сумму меньше 22 евро придется платить начиная с 2021 года

С 2021 года будет введен налог на посылки с товарами стоимостью менее 22 евро, которые раньше не попадали под налогообложение.

Как сказал член финансовой комиссии Рийгикогу Андрей Новиков, прежде всего, эти перемены коснутся тех людей, которые заказывают какие-либо товары из-за границы через интернет-магазины, стоимость которых – меньше 22-х евро.

"Начиная с 2021 года, согласно сегодняшнему плану, все товары с вышеупомянутой стоимостью, будут облагатся НДС. Например, за товары, которые куплены через интернет-магазин в Китае, и сумма которых меньше 22-х евро, не нужно платить налог. В будущем, планируется ввести изменения на общеевропейском уровне, чтобы налог пришлось платить, потому что сегодняшняя ситуация приводит к тому, что товары местных и европейских производителей, благодаря этой системе, оказываются менее конкурентоспособными", – сказал Новиков, отметив при этом, что многие элементы новой системы направлены на поддержку малых и начинающих компаний.

Таким образом, в случае сделок в рамках трансграничной интернет-торговли с продавца или поставщика услуги будет взиматься НСО, который установлен в стране покупателя. Однако если ежегодный оборот компании не превышает 10 000 евро в год, то к сделке будет применяться домашняя ставка налога с оборота.

"Сегодняшняя система позволяет производителям, находящимся вне пределов Евросоюза, конкурировать не на равных условиях с европейскими производителями. И если такая система будет продолжаться, то это будет все больше и больше наносить урон именно европейским производителям и это необходимо исправить", – сказал Андрей Новиков.