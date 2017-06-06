Лауристин: Украина по-прежнему нуждается в европейской поддержке.

Одной из главных тем, которые наша страна будет поднимать во время нашего председательства в ЕС, станет тема Восточного партнерства, и тут, прежде всего, речь пойдет об отношениях с Украиной. Несмотря на то, что с недавнего времени для Украины действует безвизовый режим со странами, входящими в Шенгенское пространство, официальный Киев по-прежнему нуждается в европейской поддержке при проведении запланированных реформ. Тему комментирует депутат Европейского парламента Марью Лауристин.