Итоги Молодежного праздника песни и танца.

В минувшие выходные в Таллинне прошел Молодежный праздник песни и танца, собравший в эстонской столице десятки тысяч танцоров, певцов и музыкантов не только из разных уголков нашей страны, но и из зарубежных стран. В эфире Радио-4 вчера прошли прямые трансляции с шествия и концерта на Певческом поле. О первых итогах праздника, скорее эмоциональных, чем фактических, расскажет Ирина Свенссон. (+интервью с Яаном Ууспыльдом и песня Михкеля Людига "Койт" в записи с Молодежного праздника).