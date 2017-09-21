Депутат Европарламента критикует реформу Закона об авторском праве

Европейская комиссия продолжает разрабатывать реформу Закона об авторском праве. Планировалось сделать в авторском праве исключение для исследовательских организаций, действующих в публичных интересах, таких как университеты, институты, и только для контента, который уже доступен легально для чтения. Под исключение попадают коммерческие и некоммерческие исследования. Однако для коммерческих фирм эта поправка не будет действовать, они по прежнему должны будут запрашивать разрешение у правообладателей для работы с глубинным анализом данных. Но уже сейчас, среди поправок, были найдены противоречия. Рассказывает Сергей Овченков.