Новые услуги Больничной кассы.

Новые услуги Больничной кассы.

Совет Больничной кассы утвердил бюджет Больничной кассы на 2017 год, общий объем которого составил более 1 миллиарда евро, что на 10 процентов больше по сравнению с прошлым годом. С 1-го января вступил в силу новый обновлённый список медицинских услуг, компенсируемых Больничной кассой. Среди них - 19 совершенно новых медицинских услуг и 5 больничных лекарств. Что значат эти цифры, что важно для пациентов? Об этом Инга Пальмисте побеседовала с директором Харьюского отделения Больничной кассы Адо Вийком.