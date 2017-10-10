Что такое кризисная коммуникация и как она работает на практике?

В кризисных ситуациях бывает крайне сложно разобраться, где достоверная информация, а где слухи и домыслы. Более того, зачастую распространение непроверенной информации приводит к панике среди простого населения. Например, специалисты в области коммуникации утверждают, что скандал с ID-картами мог привести даже к банковскому кризису. Почему этого не произошло и какую роль в этой истории сыграла кризисная коммуникация, разбирался Артур Аукон.