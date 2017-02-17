Борьба с терроризмом.

Борьба с терроризмом.

Вчера Европейский парламент проголосовал за принятие новой директивы ЕС, которая регулирует ряд вопросов по борьбе с терроризмом. В ноябре прошлого года Совет ЕС и Европарламент достигли соглашения по этой теме, таким образом, принятие новой директивы отменит действие предыдущей, вступившей в силу ещё в 2002 году. Необходимость принятия нового документа связана с тем, что за 15 лет ситуация в Европе существенно изменилась, в том числе и в плане террористических угроз. На первый план вышли так называемые "волки-одиночки" и террористы, прибывшие в ЕС с определёнными целями из стран третьего мира. Теперь у стран-членов ЕС есть полтора года на её ратификацию. Исключение составляют лишь три государства - Великобритания, Ирландия и Дания. За развитием этой темы следят Юлия Балий и Артур Аукон.