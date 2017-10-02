Программа роста для предприятий с амбициями

Специальная Программа роста в Таллиннского Центра инноваций SEB банка помогает предприятиям продвинуться в своей коммерческой деятельности и повысить конкурентоспособность. Первые шаги в этом направлении предприятие способно сделать уже после трех-шести месяцев после начала работы в этой программе. Есть уже и первые результаты, и еще 12 участников ждут своей очереди. Подробнее о Программе роста для предприятий Юлии Лукашенкиной расказала руководитель куммуникаций SEB банка Юлия Пийлиман.