Приложение WAZE - средство от "пробок"

Итак, что же может помочь избежать дорожных пробок? По оценке специалиста, на сегодняшний среди огромного колличества различных мобильных приложений по-мимо всем известного Google, есть одно, которой можно назвать наиболее эффективным для того, чтобы проложить маршрут из пункта А в пункт Б, а потом добраться за наиболее короткий промежуток времени, избегая заторов и ремонтных работа на дорогах. Подробнее о мобильном приложении WAZE Юлии Лукашенкиной рассказал IT-специалист Антон Сафонов.