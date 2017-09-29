Как решить проблему дефицита учителей?

Учебный год начался, но некоторые школы до сих пор испытывают сложности с преподавательским составом. Нехватка учителей - особенно в регионах - это серьезная проблема, которая существует уже не первый год. Глава отдела по делам учителей министерства образования и науки Кристи Микивер в интервью Елизавете Тустановской рассказала о статистике по школам и о том, как министерство планирует улучшить имидж профессии учителя, чтобы привлечь новое поколение преподавателей в школы.