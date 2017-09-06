Фермеры ЕС не должны оставаться с рисками наедине

Как помочь фермерам лучше подготовиться к кризисным ситуациям и снизить, связанные с ними риски? Этот важный вопрос обсуждался вчера на неофициальной встрече министров сельского хозяйства и рыболовства стран-членов Евросоюза в рамках председательства Эстонии в Совете ЕС. Подробнее о принятых решениях. А также о так называемом сбое в Системе обеспечения безопасности продукции и сканадале с яйцами, зараженными фипронилом Юлия Лукашенкина расспросила министра сельской жизни Эстонии Таро Тамма.