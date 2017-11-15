70 преступлений сексуального характера против детей за 10 месяцев – такова печальная статистика. Но эти ужасающие цифры не отражают реальности. Это лишь часть огромной проблемы. Многие преступления так и остаются нераскрытыми, а виновные в педофилии не несут наказание. О том, почему это так, почему важно обратиться за помощью в полицию и получить психологическую поддержку ребенку, а также о правильном поведении как детей, так и родителей в интернете рассказал руководитель группы по защите детей от преступлений сексуального характера Пыхьяской префектуры Реймо Райвет.

"Подобные преступления очень скрытные. Очень часто они совершаются в самой семье. Дети об этом не говорят, и поэтому мы мало о таких преступлениях знаем. То есть надо нам самим очень много работать, чтобы найти подобных жертв", – сказал Райвет, отметив при этом, что многие семьи также предпочитают не выносить сор из избы, поскольку замалчивание подобных преступлений не дает повода говорить посторонним о том, что в данной семье имеются такие преступники.

"Ребенок от этого получает травму, поэтому обязательно надо такому ребенку предоставить необходимую помощь. Это могут быть и психологи и даже психиатры. Так, например, в Таллинне и в Харьюмаа, чтобы помочь детям, пережившим подобную трагедию, существует специальный дом для детей, где именно беседуют с ребенком и решают, что надо делать для того, чтобы ребенок себя лучше чувствовал", – добавил Реймо Райвет.

Что же касается взрослых, совершивших подобное преступления, то отвечая на вопрос, должны ли они получить наказание и насколько оно достаточное, Райвет ответил, что от педофилии вылечиться невозможно. Это означает, что человек, имеющий наклонности сексуального характера по отношению к детям, останется таким до конца своей жизни.

"Можно держать это под контролем, для этого существует психотерапия, химическая кастрация и многое другое. Самое главное, чтобы человек сам видел, что для него это проблема и желал бы лечиться", – сказал Реймо Райвет.

Полицейский также напомнил, что если вы знаете, что ваш ребенок пострадал от действий педофила, то вы можете сообщить в полицию, позвонив по номеру 53019938.