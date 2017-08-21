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Тele2 необоснованно требует плату за возврат устройств

Cегодня 21.08.2017
Передача: Подробности

Департамент защиты прав потребителей обнаружил, что поведение крупного оператора связи Tele2 при отказе от договора, заключенного посредством устройства связи, противоречит закону, а требование платы при возвращении устройства является необоснованными. Департамент потребовал прекращения необоснованного требования платы.

По словам представителя департамента Ханны Турецки-Тоомик, в Комиссии по потребительским спорам накопились заявления. Люди жалуются на то, что получили от операторов мобильной связи очень выгодные предложения на приобретение смарт-устройств – телефонов, планшетов. Эти устройства посылали им домой с курьером, то есть человек в конторе оператора не появлялся, но в заключенном договоре был один пункт, который отличался от обычной покупки – потребитель имел право вернуть устройство в течении двух недель, и по закону он ничего не должен за это платить. Однако Tele2 и Elisa выставляли потребителю денежное требование, которое отражено в прейскуранте Tele2 как плата за возврат устройства. Департамент посчитал это незаконным и на данный момент проблема должна быть решена.

"Если человек заплатил эти 13 евро за возврат устройства, о которых его заранее не предупреждали, то у него есть законное право обратиться к предприятию и потребовать свои деньги назад. Необоснованные требования предпринимателей, не связанные для них ни с какими прямыми издержками, являются безосновательными", – сказала Турецки-Тоомик, отметив, что у потребителя всегда должна быть возможность вернуть устройство, вопрос заключается в том, что деньги за возврат можно требовать только в случае, если человек заранее оповещен о том, что "услуга платная".

Предприниматель может предъявить потребителю требование при отступлении от договора только в том случае, если состояние возвращаемого устройства ухудшилось и стоимость его снизилась, и когда предприниматель несет непосредственные расходы по возврату вещи, если сторонами не было оговорено иначе. Потребитель не обязан нести расходы по возврату вещи, если предприниматель не уведомил его об этом заранее.

"Если человек подозревает, что его права не соблюдаются, то он должен обратиться в Департамент защиты прав потребителей, либо посмотреть интересующую информацию на нашей домашней страничке. Если мирно вопрос не получается уладить, то можно написать жалобу, и тогда вопросом займемся мы", – добавила Ханна Турецки-Тоомик.

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