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Наркотики по почте

Cегодня 17.04.2017
Передача: Подробности

За первые три месяца этого года Налогово-таможенный департамент раскрыл более 250 случаев отправки по почте наркотиков или психотропных препаратов из-за рубежа. Еще в 2015 году это был “годовой улов”.

На прошлой неделе в одной из посылок в центре сортировки почты Омнива было обнаружено около 20 граммов наркотиков. Запрещенные препараты были найдены в ходе одной большой совместной операции Департамента полиции и погранохраны и Налогово-таможенного департамента. “То количество, которое мы обнаружили, было вполне обычным. 1 грамм гашиша в одной посылке и примерно 17 граммов таблеток экстази в другой посылке”, – сказал руководитель Пыхьяского таможенного пункта Райво Терве.

“Мы задерживаем по 20-30 посылок в неделю, в которых находятся психотропные вещества или наркотики. Эта цифра за последние годы значительно выросла и продолжает расти – это большая проблема в обществе. Именно поэтому таможня и полиция объединила свои силы – мы хотим дать понять, что этой проблемой занимаются, и все попытки получить по почте запрещенные препараты мы стараемся пресекать”, – продолжил Терве.

По его словам, интернет-торговля за последние годы как в Европе, так и во всем мире выросла в несколько раз. В Эстонию в среднем приходит 15 тысяч посылок в день – это не такое большое количество, чтобы правоохранительные органы не справились с проверкой. “Запрещенные” посылки не доходят до адресата благодаря работе органов, спецтехники и специально обученных собак.

Как сказал руководитель Пыхьяского таможенного пункта Райво Терве, людям кажется очень простым заказ наркотиков через интернет, они думают, что их посылка затеряется среди множества других и её не проверят. Но практика доказывает обратное. Согласно профилю, основные покупатели – это люди в возрасте от 15 до 35, которые решили попробовать при помощи двух кликов заказать наркотики – а вдруг пришлют – но при этом они совсем не думают о последствиях. Ведь нет разницы – покупать наркотики на улице или через интернет, закон одинаково строг для всех.

 

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