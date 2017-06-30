В 16 лет на выборы? Легко!

В этом году впервые в истории Эстонии голосовать на местных выборах смогут несовершеннолетние избиратели, начиная с 16-ти лет. Выборы в органы местных самоуправлений состоятся 15 октября, и впервые более чем на 500 участках появятся избиратели-подростки. О том, сколько в Эстонии 16-17-тилетних избирателей, что они должны знать о предстоящем голосовании, как к этому подготовиться, где получить необходимую информацию, Инге Пальмисте рассказал руководитель государственной службы по организации выборов Прийт Винкель.