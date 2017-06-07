Очередь на социальную реабилитацию может значительно сократиться.

Министерство социальных дел направило на согласование проект постановления министра, в результате которого будет проведена реорганизация услуги социальной реабилитации и средства на транспорт и размещение будут направлены на оказание услуги в большем объеме. Изменения позволят сократить очереди на социальную реабилитацию и для взрослых уже в этом году. Рассказывает вице-канцлер Министерства социальных дел Райт Куузе